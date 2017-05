Fiscalização do Procon encontra irregularidades em outlet em SP

São Paulo – Dezenas de lojas em um outlet no interior de São Paulo apresentaram irregularidades, como produtos sem preço e com a validade vencida em uma operação da Fundação Procon-SP.

Equipes de fiscalização do Procon fizeram uma vistoria em 83 estabelecimentos no Catarina fashion Outlet em São Roque, no interior do estado, no dia 25 de maio. Foram encontradas irregularidades em 32 deles, sendo que a falta de informação clara sobre o preço foi a falha mais comum.

Na loja da Adidas, por exemplo, o preço não está claro e o consumidor precisa calcular o preço final do seu produto. Na loja da L’Occitane, a validade dos produtos não está visível e há muitos itens sem preço.

Brooksfield, Calvin Klein e Under Armour também estão entre as empresas com irregularidade.

Confira todas as empresas com falhas abaixo.