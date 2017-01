Fibria encerra captação de R$ 1,25 bilhão por meio de CRAs

São Paulo – A Fibria informou nesta terça-feira, 3, ter encerrado a operação de emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que contou com a subscrição e a integralização do valor total de R$ 1,25 bilhão.

Conforme antecipado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, em novembro, a empresa confirmou que foram emitidas duas séries desses títulos.

Uma série com vencimento em 2022, volume de R$ 755,771 milhões e taxa de 99% do CDI; e uma série com vencimento em 2023, volume de R$ 494,229 milhões e taxa de IPCA + 6,1346% ao ano. A emissão do CRA teve como lastro notas de crédito à exportação (NCEs) devidas pela companhia.

“Finalizamos nossa quarta operação de CRA e atingimos um volume de captação expressivo no mercado, o que mostra que a confiança dos investidores na Fibria continua em alta. Seguimos capitalizados e com o caixa robusto para 2017”, afirmou, em nota, o diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Guilherme Cavalcanti.

A captação tem como objetivo financiar as atividades da Fibria vinculadas ao agronegócio, assim como a produção e a comercialização no âmbito do programa de exportação da celulose da empresa.

A emissão do CRA da Fibria foi coordenada pelos bancos Itaú BBA, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Votorantim e Santander e classificada com o rating brAAA pela agência de riscos Standard & Poor’s (S&P).