Fibria aumentará preços na América do Norte, Europa e Ásia

São Paulo – A Fibria anunciou nesta terça-feira reajustes de preços de celulose vendida na América do Norte, Europa e Ásia a partir de 1º de maio.

A companhia, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, vai elevar os preços do produto na América do Norte e Europa em 40 dólares e para a Ásia o reajuste será de 20 dólares.

Com isso, os preços do produto da Fibria na América do Norte passarão a 1.000 dólares a tonelada, na Europa para 820 dólares e na Ásia para 670 dólares.

O anúncio incentivava avanço de ações de concorrentes, com a Suzano liderando o movimento com alta de 2,65 por cento às 16h09.

Enquanto isso, os papéis da Fibria tinham alta de 1,6 por cento após alta de quase 5 por cento na véspera. A Klabin tinha ganho de 0,8 por cento.

Reajustes anunciados por uma companhia normalmente são seguidos por movimentações semelhantes de preços pelos rivais.

Os fabricantes de celulose do país ganharam impulso recente com notícias sobre atrasos na entrada em operação de novas capacidades produtivas em regiões como a Ásia.

Procuradas, Suzano e a concorrente de capital fechado Eldorado Brasil não puderam comentar o assunto de imediato.

Enquanto isso, a Fibria informou mais cedo neste mês que está antecipando o início da operação de sua nova fábrica de celulose, em Três Lagoas (MS), para o começo de setembro ante expectativa anterior no quarto trimestre deste ano.