Fiat fará recall de 1,25 mi picapes por falha em software

Fiat Chrysler Automobiles disse nesta sexta-feira que fará um recall de mais de 1,25 milhão de picapes pelo mundo para resolver falha em software relacionado a relatos de acidentes que causaram a morte de uma pessoa e feriram duas.

O código errado pode temporariamente desativar o airbag lateral e o funcionamento do mecanismo que reduz a folga do cinto de segurança em caso de impacto, durante a capotagem provocada por um impacto significativo na parte de baixo do veículo, disse a fabricante.

A empresa irá reprogramar módulos de computador nos veículos afetados para corrigir o erro.

Um porta-voz da companhia disse que a probabilidade de um incidente é baixa por conta da sequência de eventos que são necessários para causar um incidente.

Não existe prova definitiva de que o problema tem relação com os dois acidentes, tendo um deles resultado em uma fatalidade, mas a fabricante está conduzindo o recall proativamente, disse.

A empresa disse que o recall começa em junho e abrange 1,02 milhão de picapes Ram 1500 e 2500 fabricadas entre 2013 e 2016 e picapes Ram 3500 lançadas nos Estados Unidos entre 2014 e 2016; 216.007 veículos no Canadá; 21.668 no México; e 21.530 fora da América do Norte.

Se o código de erro aparecer em um veículo em movimento, o problema pode ser temporariamente corrigido pelo usuário desligando e religando o veículo, disse a Fiat Chrysler.