Fiat Chrysler vai investir US$ 1 bi em duas fábricas nos EUA

Detroit – A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) disse neste domingo que vai investir US$ 1 bilhão em duas plantas já existentes nos Estados Unidos, criando 2 mil novos postos de trabalho e expandindo sua linha de produção de utilitários esportivos e caminhões, mesmo com o encolhimento do segmento de automóveis de passageiros.

Fabricantes de automóveis enfrentam a pressão do presidente eleito Donald Trump para fabricar mais veículos nos Estados Unidos.

Na semana passada, Trump criticou a General Motors e a Toyota Motor por produzirem veículos no México, alguns dos quais são destinados à venda no mercado norte-americano.

“Continuamos reforçando os EUA como um centro global de fabricação para esses veículos no coração do mercado de SUVs e caminhões”, disse Sergio Marchionne, executivo-chefe da FCA, em comunicado. A nota foi divulgada neste que é o primeiro dia do tradicional Salão de Detroit (North American International Auto Show).

A fabricante de automóveis planeja investir os recursos ao longo dos próximos três anos para reequipar uma fábrica em Warren, no Michigan, a fim de produzir dois novos modelos de SUV da marca Jeep, e modernizar uma fábrica em Toledo, em Ohio, a fim de desenvolver uma nova caminhonete da marca Jeep. A FCA disse que o investimento em Warren também permitirá que a empresa mova para lá a produção de picapes pesadas, que hoje é feita no México.

Fonte: Dow Jones Newswires.