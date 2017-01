Fiat Chrysler apresenta protótipo de carro pensado na geração ‘Y’

O fabricante de automóveis Fiat Chrysler revelou nesta terça-feira o protótipo de um carro destinado à geração “Y”, que conta com componentes modulares, se move com energia elétrica e pode se adaptar à condução autônoma.

O Chrysler Portal, apresentado em uma coletiva em Las Vegas antes da abertura do Salão de Eletrônica (CES), foi criado por uma equipe de jovens engenheiros do grupo tendo em conta as expectativas da geração “Y”, atualmente alvo de numerosas empresas.

Concebido como um carro de passeio, o Portal será compatível com as tecnologias que atraem a geração “Y”, que define os nascidos entre os anos 1980 e 2000 e cresceram com a Internet.

O engenheiro da Chrysler Ashley Edgar admitiu que se inspirou em outro carro do grupo, o Pacifica, mas garantiu que se trata de uma nova plataforma, com destaque para os módulos e a flexibilidade: “o carro cresce conosco, evolui com a gente”.

Segundo Edgar, é possível acrescentar assentos suplementares caso a família cresça, e pode ser usado em “operação semiautônoma”, com o motorista entregando o controle do veículo em determinadas condições de trânsito.

“É desenhado para se atualizar a níveis superiores de autonomia à medida em que a tecnologia avance”, destaca a montadora.

O Chrysler Portal é um veículo elétrico de linhas modernas, tanto por fora – com uma carroceria com sistema de iluminação LED “interativo” – como por dentro – com um volante que lembra os comandos de um avião.

O carro também é compatível com smartphones, tablets, câmeras e permite reconhecimento vocal e facial, o que promete uma experiência “personalizada” para cada passageiro.

O Chrysler Portal é no momento um “simples protótipo” destinado a avaliar a resposta do Público, mas algumas de suas ideias estão “muito próximas” da realidade de um modelo deprodução, destacou Edgar.