Fiat Chrysler anuncia recall de 1,2 milhão de caminhonetes

A montadora Fiat Chrysler anunciou um recall de 1,2 milhão de caminhonetes na América do Norte para corrigir um problema que pode afetar o funcionamento dos cintos de segurança e dos “airbags” em caso de capotamento.

O problema afeta um módulo com sensores que podem, depois de um forte impacto na parte inferior do veículo, desabilitar temporariamente as bolsas de ar e os dispositivos dos cintos de segurança, que se tornam inoperantes caso o carro vire.

De acordo com a empresa, o problema “pode estar ligado’ a “uma morte, dois feridos e dois acidentes”.

Os veículos com o problema são as caminhonetes Ram 1500 fabricadas entre 2013 e 2016, assim como as Ram 3500, de 2014 e 2016.

Quase um milhão de caminhonetes dos dois modelos foram vendidas nos Estados Unidos, assim como 216.007 no Canadá, 21.668 no México e 21.530 no resto do mundo.