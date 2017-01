São Paulo – Fiamma Zarife é a nova diretora-geral do Twitter no Brasil.

Ela assume o posto antes ocupado por Guilherme Ribenboim, que segue como vice-presidente da empresa para a América Latina e passa a liderar a área global de desenvolvimento de soluções para clientes.

A executiva já atuava como diretora de agências na companhia desde julho de 2015 e cuidava do relacionamento com firmas de publicidade.

“É com muito orgulho que recebo a missão de comandar a operação do Twitter no país e dar continuidade ao trabalho iniciado em 2012. Queremos preservar a cultura do Twitter Brasil, que coloca os objetivos de negócios de parceiros e clientes no centro das nossas decisões”, disse em nota.

Fiamma tem mais de 20 anos de experiência, principalmente no setor de telecomunicações.

Ela foi vice-presidente de conteúdo da Samsung América Latina e já trabalhou também na Claro, Oi, Telecom Italia, Banco Boa Vista e Petrobras Distribuidora.

“A escolha de Fiamma para comandar a operação brasileira busca aprofundar o que fazemos desde que chegamos ao Brasil há quatro anos: gerar valor aos nossos usuários e criar relacionamentos estratégicos com parceiros de mídia, agências de publicidade e marcas”, disse Guilherme Ribenboim, em nota.