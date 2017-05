Feirão da Caixa termina com R$ 10,2 bi em negócios

São Paulo – A Caixa Econômica Federal registrou R$ 10,2 bilhões em negócios no Feirão da Casa Própria, que aconteceu neste final de semana em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belém (PA), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG).

Ao todo, foram 191 mil visitantes e 51.436 contratos negociados ou encaminhados. Em 2016, o evento registrou R$ 10,3 bilhões em negócios.

O feirão da Caixa tem foco na habitação popular, incluindo o programa Minha Casa Minha Vida e linhas que contam com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ao todo, participaram 548 construtoras, 261 correspondentes imobiliários e 185 imobiliárias. O número de imóveis ofertados é superior a 228 mil.

O último feirão será de 23 a 25 de junho, em Brasília, Curitiba e Fortaleza.