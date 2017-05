Faturamento do Grupo Boticário cresce 7,5% em 2016

São Paulo – O Grupo Boticário anunciou nesta quinta-feira que encerrou 2016 com faturamento de 11,4 bilhões de reais no varejo, alta de 7,5 por cento sobre o ao anterior.

A empresa, que controla as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice? e The Beauty Box, abriu 100 novas lojas no ano passado, o dobro do previsto, encerrando o período com 4.063 unidades somando as quatro bandeiras.

“Este resultado é fruto de apostas que fizemos nos últimos anos. Criamos três marcas, abrimos mais canais de relacionamento com o consumidor, modernizamos e fortalecemos nossa rede franqueada”, disse o presidente-executivo do grupo, Artur Grynbaum, em nota.

A rival Natura teve alta de 1,7 por cento na receita bruta consolidada em 2016, mas as operações no Brasil tiveram queda de 1,7 por cento, para 7,76 bilhões de reais. O faturamento líquido da Natura no ano passado caiu 1,6 por cento, sendo que no Brasil caiu 4,6 por cento.