Facebook registra salto em lucro e receita no 4º trimestre

Nova York – O Facebook reportou um salto de quase 130% em seu lucro, que chegou a US$ 3,568 bilhões no quarto trimestre do ano passado, bem acima dos US$ 1,56 bilhão de igual período de 2015.

A receita da companhia subiu 51%, para US$ 8,81 bilhões no trimestre passado, acima da previsão de US$ 8,51 bilhões dos analistas ouvidos pela Thomson Reuters.

O lucro por ação da empresa ficou em US$ 1,21, acima dos US$ 0,54 por ação ante igual período do ano anterior.

Em uma base ajustada, o lucro ficou em US$ 1,41 por ação, acima dos US$ 0,79 da mesma comparação anual e também superior à previsão de US$ 1,31 dos analistas.

O Facebook informou que seus usuários ativos mensais totalizaram 1,86 bilhão no fim do quarto trimestre de 2016, alta de 17% na comparação anual. A companhia diz esperar mais gastos e menor crescimento na receita neste ano.

A receita com anúncios em plataformas móveis representaram 84% da receita total da companhia com anúncios no quarto trimestre do ano passado, uma alta de 80% na comparação anual.

