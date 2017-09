Facebook contrata executivo para tratar de entrada na China

Nova York – O Facebook contratou um veterano executivo para tratar com as autoridades chinesas sua entrada no gigante asiático mediante grandes esforços, segundo publica nesta sexta-feira o jornal “The Wall Street Journal”.

Trata-se de William Shuai, um antigo funcionário da agência governamental chinesa que nos últimos três anos trabalhava para a rede social de uso profissional LinkedIn, encarregado das relações com as autoridades locais.

Shuai trabalhará de perto com a representante do Facebook na China, Wang-Li Moser, que foi contratada há três anos para ajudar a empresa a estabelecer relações com o Governo de Pequim, segundo detalhou o jornal.

Apesar de estar bloqueado na China há anos, o Facebook tem desde 2009 um escritório em Pequim e em maio anunciou a intenção de abrir outro em Xangai, a capital econômica do sul do país.

O Facebook é bloqueado na China desde 2009, quando as autoridades chinesas aumentaram o controle a sites como a popular rede social, o portal de vídeos YouTube e Twitter.

Seu fundador, Mark Zuckerberg, não esconde o interesse que a rede social tem de entrar na China, país ao qual viaja bastante – sua mulher é de origem chinesa – e onde inclusive realizou um discurso em mandarim em 2015 em uma universidade de Pequim. EFE