Facebook atinge marca de 5 milhões de anunciantes

São Francisco – O Facebook planeja anunciar nesta segunda-feira que mais de 5 milhões de negócios estão anunciando na rede social a cada mês e que está atualizando seu conjunto de serviços para tentar atrair mais empresas de pequeno porte para sua plataforma móvel.

A diretora de operações da empresa, Sheryl Sandberg, disse em entrevista à Reuters que o número de anunciantes era um feito importante, mostrando que o Facebook tem espaço para crescer, apesar de sua enorme escala.

Em setembro, o Facebook havia informado que tinha 4 milhões de anunciantes, mais que os 3 milhões apurados em março de 2016. A maior rede social do mundo conta com 1,9 bilhão de usuários.

O Facebook está em uma batalha com o Google, da Alphabet, por dominância na área de publicidade digital. As duas gigantes do Vale do Silício devem absorver cerca de 46 por cento dos gastos com anúncios digitais em 2018, de acordo com a consultoria eMarketer.

Boa parte deste montante vem sendo desembolsada por grandes marcas, mas para atrair pequenas empresas o Facebook lançou um conjunto de ferramentas, como segmentação de audiência e cursos online disponíveis até agora em 10 idiomas.

As mudanças mais recentes incluem uma opção de “um clique” no gerenciador de anúncios do Facebook para republicar anúncios de alto desempenho, e uma ferramenta para computadores voltada à administração de mensagens de clientes, segundo a empresa.

Entre os cerca de 5 milhões de anunciantes, os maiores são empresas de comércio eletrônico, entretenimento, mídia e varejo, de acordo com o Facebook. Quase 75 por cento delas estão fora dos Estados Unidos, e os mercados de crescimento mais rápido são Índia, Tailândia, Brasil, México e Argentina, acrescentou a companhia.

Aproximadamente 50 por cento dos anunciantes criam peças publicitárias para dispositivos móveis, refletindo a crescente importância do uso de smartphones para o futuro do Facebook.

Mais de 90 por cento dos usuários acessam a rede social por meio de dispositivos como celulares, sendo que os anúncios móveis respondem por 84 por cento da receita com publicidade, informou a empresa em fevereiro.