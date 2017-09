Facebook anuncia novo diretor para o Brasil

São Paulo – O Facebook acabou de anunciar a contratação de Conrado Leister como novo diretor geral da sua operação brasileira. O cargo estava vago desde janeiro deste ano, quando o argentino Marcos Angelini deixou a companhia.

Leister era presidente para a América Latina e Caribe da empresa de soluções em software SAS.

Ele tem mais de 15 anos no mercado de tecnologia e com passagens em algumas das maiores empresas da indústria como SAP.

“No Facebook, estamos focados em aproximar as pessoas e ajudar as empresas brasileiras em seu processo de transformação digital, construindo soluções que as ajude a ter sucesso na nova economia móvel”, disse o vice-presidente do Facebook para América Latina, Diego Dzodan.

“Estamos animados em contar com o Conrado para liderar nosso time no Brasil nesta nova fase de crescimento”, acrescentou em nota.

“Estou entusiasmado em me unir ao Facebook, que está mudando a maneira como as pessoas no Brasil se conectam e se aproximam ao redor de seus interesses comuns, e também fazem negócios”, disse Conrado.