Fabricante da Barbie anuncia queda nas vendas acima do esperado

A maior fabricante de brinquedos do mundo, Mattel, reportou queda superior ao esperado nas vendas nesta quinta-feira, refletindo fraca demanda por marcas como Barbie e Fisher-Price e devido aos grandes descontos para movimentar o estoque acumulado depois das vendas fracas no período de férias.

As vendas da companhia no primeiro trimestre caíram 15,4 por cento para 735,6 milhões de dólares.

Os números vêm caindo desde 2009, e ficaram abaixo das estimativas de analistas que previam 801,4 milhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O prejuízo da Mattel chegou a 113,2 milhões de dólares no primeiro trimestre, ante perda de 73 milhões um ano antes.

A companhia disse que as vendas em suas divisão para meninos e meninas, que representa 60 por cento do total de vendas da Mattel, caíram 16 por cento. As vendas da Fisher-Price caíram 9 por cento, enquanto as da Barbie encolheram 13 por cento.

A Mattel vem tentando ampliar sua presença na China, onde o mercado de brinquedos ainda é lucrativo.

A empresa fez acordos com a empresa chinesa de comércio online Alibaba e com a desenvolvedora de conteúdo online BabyTree para vender produtos de aprendizado interativo com brinquedos Fisher-Price.