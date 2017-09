Fábrica da Marcopolo deve seguir fechada após incêndio

São Paulo – A linha de produção da Marcopolo SA, maior fábrica de ônibus do Brasil, ficará paralisada nesta segunda-feira após um incêndio nas instalações em Caxias do Sul (RS) no domingo, disse a assessoria de imprensa da empresa à Reuters por telefone.

O fogo, que foi controlado, não afetou a área de produção dos veículos, mas ainda há fumaça no local, o que poderia prejudicar as operações. Por isso, a companhia tomou a decisão de não operar nesta segunda-feira para evitar quaisquer acidentes, disse sua assessoria de imprensa à Reuters.

Incêndio na Marcopolo pic.twitter.com/s69XKmg1jX — Nilton Mozzaquatro (@ncmozza) September 3, 2017

O Conselho Diretor da companhia decidirá ainda nesta segunda-feira quando a fábrica retomará as atividades.