Exxon e Petrobras estão em negociação para parcerias, diz jornal

São Paulo – A petroleira Exxon Mobil está em discussões para formar parcerias com a estatal brasileira Petrobras, o que permitiria à empresa norte-americana entrar em áreas de águas profundas de exploração e produção de petróleo no Brasil, de acordo com reportagem do The Wall Street Journal, citando pessoas com conhecimento do assunto.

Os termos de negociação da Exxon, a única grande petroleira do mundo sem uma atuação significativa no Brasil, ainda precisam ser concluídos, afirmou o jornal.

As negociações também incluem potenciais compras de fatias nos blocos petrolíferos que o governo brasileiro vai leiloar este ano.

Representantes da Petrobras e da Exxon procurados pelo jornal negaram-se a comentar o assunto.