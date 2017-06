Rio de Janeiro – A Petrobras afirmou que uma explosão na manhã desta sexta-feira em uma caldeira na sonda NS 32, operada pela Odebrecht Óleo e Gás (OOG) no campo de Marlim, na Bacia de Campos, deixou quatro feridos, três deles com queimaduras pelo corpo e um com ferimentos leves.

Segundo a empresa, não houve incêndio subsequente.

“O plano de emergência foi acionado imediatamente e equipes especializadas estão monitorando a sonda, que já se encontra em condição segura”, disse a Petrobras em nota.