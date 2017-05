Expedia aposta no turismo crescente de Cuba

1/12 (REUTERS/Enrique De La Osa)

São Paulo - Depois que os Estados Unidos decidiram voltar a estabelecer relações com Cuba , diversas empresas passaram a investir no país, apostando no crescimento da economia e do turismo na ilha. As relações começaram a ser retomadas no ano passado e a reabertura formal da embaixada americana em Havana ocorreu no começo deste mês.americanas e até brasileirastem se mostrado interessados em investir no país comunista, como Aribnb, Netflix e American Express. A última a anunciar operações no país foi a American Airlines, que aposta no crescimento econômico do país no Caribe – embora as restrições a viagens de americanos ainda permaneçam. Veja nas imagens 10 empresas que estão apostando em Cuba.