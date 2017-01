Ex-presidente da Telefônica Vivo vai para a francesa Vivendi

1. Mudanças à vista zoom_out_map 1/25 (Thinkstock/Peshkova) São Paulo - Meses depois de ser preso, Marcelo Odebrecht deixou a presidência do grupo que leva o nome da sua família. Esse é a mudança mais recente na presidência de empresas. No entanto, o ano foi agitado para executivos do alto escalão. Algumas companhias, como a incorporadora PDG e a Arcos Dorados, que gerencia o McDonald's na América Latina, trocaram a chefia em meio a resultados ruins e dificuldades financeiras. Já outros ex-CEOs deixaram o cargo para cuidar de projetos pessoais. Esse é o caso de José Rubens de la Rosa, na Marcopolo, e Romero Rodrigues, co-fundador do BuscaPé. Veja nas imagens 24 empresas que começarão 2016 com novos presidentes.

2. Odebrecht zoom_out_map 2/25 (REUTERS/Rodolfo Buhrer) Marcelo Odebrecht deixou na semana passada a presidência do grupo de sua família. Ele também deixou os cargos de presidente dos conselhos de administração da Braskem, Odebrecht Óleo e Gás, Odebrecht Realizações Imobiliárias e Odebrecht Ambiental e a presidência da Odebrecht S.A. O executivo está preso desde junho, investigado por participar de um cartel de empreiteiras que manipulavam as licitações da Petrobras. Marcelo é acusado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Newton de Souza foi nomeado para assumir os cargos. Ele já estava gerenciando a holding desde a prisão de Marcelo.

3. Volkswagen e Porsche Automobil zoom_out_map 3/25 (Getty Images) Como consequência do escândalo de fraude no sistema de controle de emissões de gases de veículos, o presidente da Volkswagen renunciou ao cargo em setembro. Martin Winterkorn também se afastou da Porsche Automobil, holding que detém 52% das ações da Volkswagen e é a maior acionista da montadora. Hans Dieter Poetsch, presidente do conselho e diretor financeiro da companhia, assumiu a presidência da holding e Matthias Müller, ex-presidente da Porsche, tomou a liderança na Volkswagen.

4. Sony Pictures Entertainment zoom_out_map 4/25 (Jonathan Alcorn/Bloomberg) A Sony começou o ano enfrentando conflitos por causa de milhares de e-mails que foram vazados por um ataque hacker. A co-chairman da Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal, demitiu-se depois do escândalo. O executivo Tom Rotham assumiu o seu cargo. Ele já foi charmain da TriStar Productions, parceira com a Sony para produção de filmes e televisão. Também já atuou na Fox Filmed Entertainment, levando Avatar para as telas.

5. Petrobras zoom_out_map 5/25 (Mario Tama/ Getty Images) Em fevereiro, a maior empresa brasileira mudou o seu comando. A ex-presidente Graça Foster e mais cinco diretores renunciaram da Petrobras e ela foi substituída por Aldemir Bendine. No último ano, ele está revisando o cadastro de todos os seus fornecedores. Tanto a estatal quanto algumas parceiras foram citadas na Operação Lava Jato. Apesar do esforço, Bendine afirmou em agosto que a estatal só voltará aos trilhos daqui a cinco anos. Para ele, a maior preocupação é com a dívida da companhia, já que índice de alavancagem está muito alto na comparação com o mercado.

6. Caixa zoom_out_map 6/25 (ARQUIVO/WIKIMEDIA COMMONS) Os primeiros meses do ano foram tumultuados para as estatais brasileiras. A presidência da Caixa também mudou e Miriam Belchior assumiu em fevereiro. Ela entrou no lugar de Jorge Hereda. No último trimestre, a Caixa Econômica Federal apresentou lucro líquido de 3 bilhões de reais, aumento de 60% sobre o mesmo trimestre do ano passado, No entanto, a inadimplência do maior banco hipotecário do país cresceu em meio à recessão da economia brasileira. O banco espera que o ápice dos atrasos aconteça no primeiro trimestre do ano que vem e já aumentou suas provisões.

7. Deutsche Bank zoom_out_map 7/25 (Daniel Roland/AFP) Os dois co-presidentes executivos do Deutsche Bank se demitiram após críticas dos investidores. A partir de julho, John Cryan ficou no lugar de Anshu Jain e Juergen Fitschen. Cryan, de 54 anos, é membro do Conselho Fiscal do banco desde 2013 e foi diretor financeiro do UBS. O banco alemão está com a reputação manchada após uma série de problemas legais e regulamentares, como multas por manipulações de taxas de juros e investigações sobre evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

8. Camargo Corrêa zoom_out_map 8/25 (Divulgação) Investigada na Operação Lava Jato, a construtora Camargo Corrêa anunciou um novo presidente em junho. Artur Coutinho, que trabalhou na Embraer por 28 anos, ocupará o cargo depois que o ex-presidente do grupo, Dalton Avancini, foi preso, assim como outros ex-funcionários. A empresa é acusada de pagar propina a agentes públicos por meio de contratos com a Petrobras. A construtora também criou uma diretoria de governança corporativa para aprimorar seus programas de controle interno e transparência, que passou a ser comandada por Flavio Rímoli, que também atuou na Embraer por 33 anos.

9. PDG Realty zoom_out_map 9/25 (Divulgacao/EXAME.com) A PDG foi outra construtora que anunciou mudanças em seu alto escalão este ano. Ela substituiu executivos que assumiram a construtora e incorporadora em 2012 com objetivo de sanear as finanças da empresa e devolver crescimento à companhia. Desde agosto, a presidência passou a ser gerida por Márcio Tabatchnik Trigueiro, que ficou no lugar de Carlos Piani. Piani permanece como membro do Conselho de Administração. A PDG também afirmou que vice-presidência financeira, passou para as mãos de Mauricio Fernandes Teixeira. Ela foi a construtora brasileira com o pior prejuízo no 3º trimestre. Foram 402,73 milhões de reais negativos, mais do que dobrando os prejuízos do mesmo período do ano passado. A empresa, que chegou a ser a maior construtora residencial em termos de receita, contratou em agosto o Rothschild para ajudar a reestruturar 5,8 bilhões de reais (US$ 1,6 bilhão) em dívidas depois que suas vendas líquidas do segundo trimestre afundaram 88%.

10. Twitter zoom_out_map 10/25 (Divulgação/AdNews) Investidores pressionaram a diretoria do Twitter depois que a rede social postou crescimento lento do número de usuários. A empresa enfrenta concorrência de outras mídias sociais, como Facebook, Instagram e Snapchat. Além disso, a empresa anunciou a demissão de 8% de seu quadro global de funcionários como parte de um plano de reestruturação. Por isso, o presidente-executivo, Dick Costolo, renunciou ao cargo e foi substituído interinamente pelo cofundador Jack Dorsey. A rede social também mudou seu presidente executivo do conselho de administração e Omid Kordestani foi escolhido. Ele era chefe de negócios do Google.

11. BR Pharma zoom_out_map 11/25 (Getty Images) Quando Paulo Gualtieri, ex-executivo do Pão de Açúcar, assumiu a presidência da rede de farmácias BR Pharma, os seus maiores desafios eram resolver a demora na integração das redes adquiridas e problemas de gestão, que provocavam prejuízos. Agora, ela tem problemas maiores pela frente. A rede de farmácias construída pelo banco BTG Pactual é a que mais perdeu valor de mercado desde a prisão do banqueiro André Esteves – foram mais de 70% em quedas. O banco detém 37% de participação na BR Pharma. Em novembro, ela vendeu a unidade Drogaria Mais Econômica para a Mobius Health, afiliada da Verti Capital, por 44 milhões de reais.

12. Elo zoom_out_map 12/25 (LaTunya Howard/Wikimedia Commons) A presidência da bandeira de cartões Elo passou a ser comandada por Eduardo Chedid, que era vice-presidente sênior. Ele vai substituir Jair Scalco. Vindo da Cielo, ele foi trazido no ano passado já mirando uma possível sucessão na empresa de cartões do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Chedid tem mais de 20 anos de experiência em meios de pagamento eletrônico, com passagem na Cielo, Credicard e na Visa International.

13. LafargeHolcim zoom_out_map 13/25 (Jacques Demarthon/AFP) Para facilitar os acordos sobre sua fusão, as empresas Lafarge e Holcim escolheram Eric Olsen, da Lafarge, como presidente-executivo da companhia combinada. As duas produtoras de cimento estão em processo de fusão, que criou uma companhia de 40 bilhões de dólares. Além dos obstáculos por conta da fusão e reestruturação, a gigante de materiais de construção franco-suíça LafargeHolcim viu seu lucro operacional do 3o trimestre cair 16,1%, prejudicada pelas taxas de câmbio e pela desaceleração na China e no Brasil.

14. Microsoft zoom_out_map 14/25 (Joe Raedle/Getty Images) Em sua carreira, Paula Bellizia passou por grandes empresas de tecnologia. Trabalhou na Microsoft de 2002 a 2012, foi diretora de vendas para pequenas e médias empresas do Facebook na América Latina e em seguida presidiu a Apple no Brasil. Mas, desde julho deste ano, ocupa a presidência da Microsoft no Brasil, substituindo Mariano de Beer, que assumirá o cargo de presidente de novos mercados da América Latina, que reúne 40 países latinos. Durante a gestão dele, a unidade brasileira da empresa de Bill Gates cresceu cerca de dois dígitos por ano e foi a melhor unidade entre os países emergentes de 2014.

15. Arcos Dorados zoom_out_map 15/25 (Michel Teo Sin/EXAME) A Arcos Dorados, operadora dos restaurantes McDonald’s na América Latina, anunciou um novo presidente em agosto. Sergio Alonso, 52, que era diretor de operações financeiras (COO), é CEO desde outubro, no lugar de Woods Staton, que continuará como chairman executivo da companhia. Quando a McDonald’s decidiu sair do Brasil, em 2007, Staton teve a coragem de comprar as mais de 1.600 lojas. Ele abriu o capital da Arcos Dorados em 2011, que hoje tem 2.100 unidades. Com uma queda significativa nas operações brasileiras, a Arcos Dorados divulgou faturamento de 753,7 milhões de dólares no terceiro trimestre, queda de 16,6% em dólar. Desconsiderando as variações das moedas locais dos 20 países em que atua, o avanço foi de 11,4%.

16. Marcopolo zoom_out_map 16/25 (Germano Lüders/EXAME) O novo CEO da Marcopolo é Francisco Gomes Neto, até então vice-presidente para Américas da Mann Hummel, onde trabalhou nos últimos 15 anos. Em junho, ele substituiu José Rubens de la Rosa na liderança da fabricante de carrocerias de ônibus, com quase 40% do mercado. Rosa pediu ao conselho de administração para antecipar seu processo sucessório, para dedicar-se a novos projetos. Ele permanecerá atuando em conselhos e comitês para auxiliar no processo de transição. Desde então, a companhia já assumiu o controle da Neobus, que detém cerca de 12% das vendas do setor e já tem 45% de seu capital nas mãos da Marcopolo.

17. America Móvil zoom_out_map 17/25 (Edgard Garrido/Reuters) A presidência da América Móvil no Brasil passou para as mãos do executivo José Félix. Ele era presidente da operadora de TV paga NET desde janeiro de 2008. A empresa de telecomunicações de origem mexicana passará a ser organizada em três unidades de negócios no país – mercado residencial, pessoal e empresarial. Claro, Net e Embratel passaram a integrar a Claro Telecom Participações, do grupo América Móvil, no início deste ano.

18. Cisco zoom_out_map 18/25 (GettyImages) Um veterano será o novo presidente da Cisco. Chuck Robbins está há 17 anos na fabricante de equipamentos de rede e substitui John Chambers, que deixará o cargo após 20 anos no comando. Chambers, um dos presidentes-executivos mais longevos em uma companhia do Vale do Silício, continuará como presidente do Conselho, disse a empresa. Este ano, a Cisco fechou uma parceria de 1 bilhão de dólares com a Ericsson, para construir a próxima geração de redes. A Apple também é uma nova parceira, para melhorar a performance de iPhones e iPads na rede corporativa da Cisco.

19. Santander zoom_out_map 19/25 (Luísa Melo/Exame.com) Jesus Zabalza, que ocupava o cargo de presidente do Santander Brasil desde 2013, passou o bastão para Sérgio Rial. Rial foi escolhido pela banqueira Ana Patrícia Botín, herdeira do grupo espanhol, e está no Santander desde fevereiro deste ano, como membro do conselho. Ele será o quarto presidente do banco, desde que o Santander comprou o ABN Amro Real, em outubro de 2007. Rial já passou pelo banco ABN Amro em 2002, pelo banco Bear Stearns em Nova York e pelos conselhos dos Fertilizantes Mosaic e do fundo de investimentos CarVal Investors, onde foi chairman. Também trabalhou na Cargill, nos Estados Unidos e foi presidente da Seara. Por fim, antes de assumir o cargo no Santander, foi presidente da Marfrig. Até hoje, é membro do conselho da Cyrela e da Delta Airlines.

20. Subway zoom_out_map 20/25 (.) Fred DeLuca, que abriu uma lanchonete aos 17 anos para pagar sua faculdade, criou a maior rede de fast food em número de lojas do mundo. Inicialmente chamada de Pete’s Super Submarines, em homenagem ao primeiro investidor, a rede Subway ganhou o mundo. Em setembro, DeLuca faleceu de leucemia. Durante seu tratamento, ele nomeou sua irmã, Suzanne Greco, como presidente. Ela estava cuidando dos assuntos diários da empresa desde então.

21. Alibaba zoom_out_map 21/25 (Carlos Barria/Reuters) O Grupo Alibaba tem um novo presidente. Michael Evans assumiu em agosto a liderança da companhia chinesa de comércio eletrônico e responderá diretamente ao CEO da empresa, Daniel Zhang. Evans já atuava como diretor independente da companhia desde a sua oferta pública inicial de ações (IPO), em setembro do ano passado. Ele também acumulará a posição como membro Conselho de Administração. O executivo vai liderar as estratégias de crescimento da empresa fora do mercado chinês por meio de parcerias com marcas, varejistas e produtores na Europa, Américas e Ásia. No Brasil, a companhia de comércofirmou diversas parcerias, com o Sebrae, Correios e embaixadas para estimular as vendas entre empresas brasileiras e chinesas .

22. Buscapé zoom_out_map 22/25 (Luísa Melo/Exame.com) O co-fundador do BuscaPé, Romero Rodrigues decidiu deixar a presidência da empresa em setembro. Ele comunicou a decisão em uma postagem no LinkedIn e afirmou que continuará como presidente do conselho de administração. Ele afirmou que irá dedicar o seu tempo livre a ajudar outros empreendedores. "Me afasto do dia a dia da operação, mas continuo envolvido na estratégia, no desenvolvimento de novos negócios e na área de relações públicas", disse Rodrigues. Não perdeu tempo. Em novembro, se tornou o mais novo sócio do brasileiro Redpoint eventures, fundo de investimento com raízes no Vale do Silício. Quem assumiu o cargo foi Rodrigo Borer, que comandava a operação brasileira do site de buscas desde 2010.

23. Fiat Chrysler zoom_out_map 23/25 (Germano Luders/Exame) A Fiat Chrysler Automobiles anunciou, em outubro, que Ketter se tornou presidente da montadora para a América Latina. Ele manterá suas funções como vice-presidente mundial de manufatura e como membro do conselho. Cledorvino Belini deixou o comando, tendo sido designado presidente de desenvolvimento para América Latina, com a responsabilidade de representar a FCA em todas as relações institucionais.