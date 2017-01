Evento de Exame e Veja aborda megatendências globais. Acompanhe

São Paulo – O mundo que conhecíamos está em desconstrução. Quais são as tendências e transformações globais que afetam a vida das pessoas, das empresas e dos países?

Essa é a reflexão que está sendo feita nesta manhã de terça-feira, dia 17, no evento A Revolução do Novo, iniciativa de Veja e Exame, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

Na ocasião, um grupo seleto de CEO´s e empresários, além de um grupo especial de palestrantes, debaterão sobre três temas centrais: comportamento na era digital, a revolução da ética e o novo consumo.

Entre as apresentações, o doutor em História Social pela USP e professor da UNCAMP, Leandro Karnal, falará sobre como as redes sociais aproximam e distanciam as pessoas e o diretor de parcerias para América latina do Facebook, Luis Olivalves, sobre como as interações humanas acontecem nas redes.

A revolução da ética será abordada pelo economista e filósofo Eduardo Giannetti, enquanto que Hélio Mattar, presidente do Instituto Akatu, irá expor sobre o perfil do consumidor atual.

Acompanhe a transmissão ao vivo a partir das 9h em Exame.com.