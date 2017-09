Estes são os brasileiros mais ricos de 2017, segundo a Forbes

São Paulo – A revista Forbes Brasil divulgou nessa quinta-feira (31) sua lista dos maiores bilionários do país. A sexta edição teve um número recorde de 170 pessoas com fortunas iguais ou superiores a 1 bilhão de reais. Entre eles, 116 tiveram ganho de patrimônio em relação a 2016.

De acordo com a publicação, o aumento das fortunas teve influência principalmente do desempenho do mercado de capitais no último ano. A lista foi feita a partir da estimativa dos patrimônios dessas pessoas, levando em conta o valor de mercado de suas companhias. Não são levados em conta ativos pessoais, como obras de artes, imóveis ou dinheiro em conta bancária.

Confira os 10 brasileiros mais ricos, segundo a Forbes Brasil:

1. Jorge Paulo Lemann – Fortuna: 95,39 bilhões de reais

2. Joseph Safra – Fortuna: 71,17 bilhões de reais

3. Marcel Telles – Fortuna: 47,76 bilhões de reais

4. Carlos Alberto Sicupira – Fortuna: 40,75 bilhões

5. Eduardo Saverin – Fortuna: 29,34 bilhões de reais

6. Maria Consuelo Leão Dias Branco – Fortuna: 13,25 bilhões de reais

7. Walter Faria – Fortuna: 11.02 bilhões de reais

8. João Roberto Marinho – Fortuna: 10,76 bilhões de reais

8. Roberto Irineu Marinho – Fortuna: 10,76 bilhões de reais

8. José Roberto Marinho – Fortuna: 10,76 bilhões de reais