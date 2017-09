Estácio aprova eleição de representantes da Advent para colegiado

São Paulo – O conselho de administração da Estácio Participações aprovou a eleição de Juan Pablo Zucchini e Brenno Raiko de Souza como membros do colegiado, informou nesta quinta-feira a segunda maior empresa de educação superior do país.

Os dois novos conselheiros são da gestora de fundos de private equity Advent, que em agosto comprou a participação da família Zaher na Estácio, passando a deter 10,5 por cento da companhia.

Atualmente sócio-gestor da Advent, Zucchini anteriormente foi membro do conselho de administração da Kroton Educacional e hoje também compõe o colegiado do Grupo Biotoscana e do Fleury.

Raiko, por sua vez, é diretor responsável pelos setores de saúde e educação da Advent no Brasil, sendo ainda membro dos conselhos da Biotoscana, do Fleury e da Allied Tecnologia.