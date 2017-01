Essilor e Luxottica se fundem para criar empresa de US$ 49 bi

Paris – A empresa francesa de lentes ópticas Essilor International e a fabricante de armações de óculos italiana Luxottica anunciaram hoje um acordo de fusão, que dará origem a um gigante do setor com valor de mercado estimado em 46,3 bilhões de euros (US$ 49,16 bilhões).

A holding italiana Delfin, principal acionista da Luxottica e também maior investidor na futura empresa – irá trocar suas ações na fabricante italiana das marcas Ray-Ban e Oakley por novos papéis a serem emitidos da companhia francesa.

A Delfin, que é controlada pelo fundador e presidente do conselho de administração da Luxottica, Leonardo Del Vecchio, entregará sua fatia de 62% na Luxottica em troca de uma participação de 38% na futura companhia, que se chamará EssilorLuxottica.

No fim da operação, a Delfin ficará com 31% da nova empresa, cuja sede será nos escritórios da Essilor em Charenton, nos arredores de Paris.

Se a fusão for confirmada, a EssilorLuxottica terá receita anual combinada de 15 bilhões de euros e Ebitda de 3,5 bilhões de euros. Espera-se que a aliança gere sinergias de 400 milhões de euros a 600 milhões de euros.

Por volta das 8h15 (de Brasília), as ações da Essilor saltavam 13,8% na Bolsa de Paris, enquanto as da Luxottica avançavam 8,6% em Milão.

Fonte: Dow Jones Newswires.