Ericsson corta em 73% dividendos anuais após prejuízo no 4º tri

Estocolmo – A fabricante de equipamento para telefonia móvel Ericsson cortou os dividendos anuais em 73 por cento, com o novo presidente-executivo anunciando que a empresa sueca vai priorizar a rentabilidade depois de ter registrado prejuízo operacional no quarto trimestre de 2016.

O corte de dividendos é o primeiro da Ericsson desde 2008 e encerra um ano difícil, quando as ações da empresa caírem 35 por cento.

O resultado operacional no último trimestre de 2016 foi deficitário em 300 milhões de coroas suecas, ante um lucro de 11 bilhões de coroas suecas no mesmo período de 2015 e também ficou abaixo da expectativa média de lucro de 417 milhões de coroas em uma pesquisa com analistas feita pela Reuters.

As vendas da Ericsson atingiram 65,2 bilhões de coroas entre outubro e dezembro, acima das 59,2 bilhões de coroas esperadas, ajudadas pela antecipação de entregas de hardware inicialmente programadas para o primeiro trimestre de 2017.

“No curto prazo, estabilidade será a chave para estabelecer uma base forte para o crescimento futuro. Isso significa priorizar lucratividade em vez de crescimento”, disse o novo presidente da empresa, Borje Ekholm, em comunicado.

Ekholm, que assumiu o cargo neste mês, enfrenta a difícil tarefa de liderar a companhia, que enfrenta a pior crise em uma década em meio ao encolhimento dos mercados e à concorrência acirrada da chinesa Huawei e da finlandesa Nokia.

A Ericsson tem sofrido com a redução dos gastos por parte de empresas de telecomunicações, com a demanda pela tecnologia 5G ainda anos de distante, e os mercados emergentes fracos.

As vendas na América do Norte, seu principal mercado, caíram 13 por cento no quarto trimestre ante igual período de 2015. Na Europa Central e Ocidental, a companhia divulgou queda de 21 por cento na receita.

No total, as vendas encolheram 11 por cento na comparação anual.

Apesar das dificuldades, o novo presidente ressaltou que é “extremamente importante” continuar pagando dividendos.

As ações da Ericsson subiram 3,5 por cento nesta quinta-feira, sustentadas pelos comentários de que a empresa tentará elevar os dividendos no futuro.

(1 dólar = 8,8222 coroas suecas)