Equatorial tem lucro líquido ajustado de R$ 74 milhões no 1º tri

São Paulo – A Equatorial Energia registrou lucro líquido ajustado de R$ 74 milhões no primeiro trimestre de 2017, uma queda de 38,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o informe de resultados da empresa, o resultado é ajustado proporcionalmente à participação da Equatorial em cada um das companhias (65,11% na Cemar e 96,5% na Celpa).

O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado recuou 11,8% de janeiro a março de 2017 ante igual intervalo de 2016, para R$ 263 milhões.

A receita operacional líquida da Equatorial Energia ficou praticamente estável, em R$ 1,747 bilhão, no primeiro trimestre de 2017 ante o R$ 1,734 bilhão reportado no mesmo período do ano anterior.