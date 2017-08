Equatorial Energia adquire 51% do capital da Intesa

São Paulo – A Equatorial Energia anuncia a compra de ações representativas de 51% do capital da Integração Transmissora de Energia S.A. (Intesa), por cerca de R$ 273 milhões. O valor está sujeito a ajustes, como eventuais distribuições de resultados pela Intesa e ajustes em Receitas Anuais Permitidas (RAP) referentes a projeto de implantação de reforços em instalações de transmissão.

A conclusão depende de aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Intesa, que atua em transmissão de energia (LT 500 kV Colinas/Serra da Mesa 2), apurou receita líquida de R$ 101 milhões no ano passado e encerrou o exercício com endividamento líquido de R$ 81 milhões.

O comunicado não revela quem são os vendedores. A composição acionária atual é Fundo de Investimentos em Participação Brasil Energia – FIP, com 51%, Chesf com 12% e Eletronorte, com 37%.