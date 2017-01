Engie repassa fatia em áreas de gás na Bacia do Parnaíba à Eneva

São Paulo – A francesa Engie (ex-GDF Suez) concluiu a cessão à Eneva de uma fatia de 35 por cento que detinha em duas concessões para exploração de petróleo e gás natural em terra no Nordeste, segundo aditivos contratuais publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

De acordo com a publicação, a diretoria das empresas e a ANP assinaram em dezembro aditivos para cessão de participação nas áreas PN-T-101_R13 e PN-T-103_R13 para exploração em terra na Bacia do Parnaíba, importante produtora de gás natural do Brasil.

As áreas cedidas pela Engie à Eneva foram arrematadas em parceria pelas empresas na 13ª Rodada de Licitações de áreas para exploração de petróleo e gás da ANP, realizada em outubro de 2015, com oferta de 3 milhões de reais em bônus por cada uma.

Procuradas, as empresas não comentaram imediatamente.