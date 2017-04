Engie Brasil tem lucro líquido de R$ 450,7 mi no 1° tri

Rio de Janeiro – A geradora de energia elétrica Engie Brasil Energia fechou o primeiro trimestre com lucro líquido de 450,7 milhões de reais, alta de 29,8 por cento ante mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta terça-feira.

A elétrica, controlada pela francesa Engie, apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 885,5 milhões de reais no período.

A produção bruta de energia elétrica da Engie Brasil, uma das líderes no mercado brasileiro de geração, reportou uma retração de 13,3 por cento no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já as vendas de energia da Engie Brasil, anteriormente conhecida como Tractebel, tiveram queda de 0,9 por cento no período em comparação com o primeiro trimestre de 2016.

A receita líquida da companhia somou 1,606 bilhão de reais entre janeiro e março, alta de 0,2 por cento na comparação com os três primeiros meses de 2016.

A companhia fechou o período com uma dívida líquida de 1,22 bilhão de reais, ante 1,075 bilhão no fim de março de 2016.