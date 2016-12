Empresas chinesas têm forte desempenho no 4° trimestre

Pequim – As empresas chinesas apresentaram um forte desempenho no quarto trimestre, com a contratação em alta e os lucros aumentando, mas as perspectivas para 2017 são incertas, já que o fluxo de caixa permanece fraco e os estoques subiram a um ritmo recorde no final de 2016.

O varejo foi o setor mais forte em termos de receita e lucro no quarto trimestre, segundo um levantamento trimestral com mais de 3.300 empresas da China Beige Book International, embora os investimentos fracos sugiram uma perspectiva de cautela.

O setor de manufatura também melhorou a partir do terceiro trimestre, com 54 por cento das empresas tendo ganhos de receita, lideradas pelos fabricantes de automóveis, segundo a pesquisa, enquanto os setores imobiliário e de commodities permaneceram fortes.

Porém o fluxo de caixa deteriorou-se mais uma vez, à medida que as contas a receber e as contas a pagar pioravam em quase todos os setores.