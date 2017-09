Embraer recebe pedido da SkyWest para 25 jatos E-Jets

São Paulo – A Embraer recebeu pedido firme da SkyWest para 25 E-Jets, no valor de tabela de 1,1 bilhão de dólares, que será incluído na carteira de pedidos do terceiro trimestre, informou a empresa brasileira em comunicado ao mercado nesta quarta-feira.

As 25 aeronaves estão programadas para ser entregues à companhia aérea norte-americana em 2018, sendo 15 jatos E175 com configuração especial de 70 assentos e 10 com 76 assentos.

“Incluindo este contrato, a Embraer vendeu mais de 360 jatos E175 para companhias aéreas na América do Norte desde janeiro de 2013, obtendo mais de 80 por cento de todos os pedidos na categoria de jatos até 76 assentos”, disse a empresa em comunicado.