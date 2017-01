Embraer ofertará títulos de renda fixa com prazo de 10 anos

São Paulo – A Embraer confirmou que está avaliando uma potencial oferta de títulos de renda fixa (notes).

A oferta é denominada em dólares norte-americanos, com prazo de 10 anos, com emissão por sua subsidiária Embraer Netherlands Finance e garantia corporativa da Embraer, sendo que foi protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC) nesta quarta-feira, 18, um suplemento do prospecto preliminar da oferta.

A empresa confirma ainda que contratou os bancos BB Securities, JPMorgan e o Santander para realização de reuniões com investidores de renda fixa nos Estados

Unidos e Europa a partir do dia 23 de janeiro.