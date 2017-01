Embraer fecha contrato com escandinava Wideroe para 15 jatos

São Paulo – A Embraer assinou contrato com a Wideroe, empresa aérea da Escandinávia, para a entrega de 15 jatos da família E2. O valor potencial do negócio pode atingir US$ 873 milhões e foi incluído no backlog do quarto trimestre de 2016.

Segundo comunicado da empresa, enviado à imprensa, foram três pedidos firmes do E190-E2 e direito de compra de mais 12 aeronaves da família E2.

“Essa combinação flexível de direitos de compra para E175-E2, E190-E2 e E195-E2 dará à Wideroe a capacidade de crescer a sua frota com uma família de aeronaves de 80 a 130 assentos, a tamanho adequado para atender às necessidades do mercado”, informou a empresa, por meio de nota.