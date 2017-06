Embraer fecha acordos para venda de até 50 jatos no Paris Airshow

São Paulo – A Embraer firmou durante o Paris Airshow acordos com diferentes participantes do mercado de aviação para venda de até 50 jatos, informou a fabricante em comunicados nesta terça-feira.

Entre eles, a empresa assinou com a Fuji Dream Airlines um acordo de valor estimado em 274 milhões de dólares, que inclui pedido firme de três aeronaves E175 e direitos de compra para mais três jatos do mesmo modelo.

Separadamente, a Embraer anunciou pedido firme da KLM CityHopper, subsidiária regional da aérea holandesa, para dois jatos E190, com entrega prevista para 2018 e preço de lista de 101 milhões de dólares.

A fabricante brasileira ainda recebeu de “cliente não divulgado” pedido firme para 10 jatos E195-E2 e direitos de compra para 10 aeronaves E190-E2.

Em comunicado, a Embraer esclarece que a encomenda firme tem valor estimado em 666 milhões de dólares e será incluída na carteira de pedidos do segundo trimestre de 2017.

A Embraer também confirmou a assinatura de um acordo com a Japan Airlines para um pedido firme de um E190 adicional, ao mesmo tempo em que celebra um ano do início das operações do E190 no Japão.

Paralelamente, a empresa assinou um termo de compromisso com outro ‘cliente não divulgado’ para 20 jatos E190-E2, no valor de 1,182 bilhão de dólares, mas o contrato está sujeito à documentação final pelo cliente.

Mais cedo, a Embraer havia comunicado um pedido firme da companhia aérea bielorussa Belavia para dois jatos da geração atual de E-Jets (um E175 e outro E195), no valor de 99,1 milhões de dólares, com entrega em 2018.