Embraer assina pedido firme com Belavia para dois jatos

São Paulo – A Embraer recebeu da companhia aérea bielorussa Belavia pedido firme para duas aeronaves da atual geração de E-Jets, sendo uma E175 e outra E195, a serem entregues em 2018, informou a fabricante brasileira em comunicado nesta terça-feira.

O pedido tem valor de 99,1 milhões de dólares, com base no preço atual de lista da Embraer, e será incluído na carteira de encomendas do segundo trimestre, segundo a empresa. As duas aeronaves contratadas devem se unir aos quatro jatos da Embraer já operados pela Belavia.