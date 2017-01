Em Bangu 9, Eike terá direito a duas horas de banho de sol

Rio de Janeiro – O empresário Eike Batista, preso nesta segunda-feira, 30, ao desembarcar de Nova York, terá direito a duas horas de banho de sol e café com lei e pão com manteiga no café da manhã. O fundador das empresas X está no presídio Bandeira Stampa, conhecido como Bangu 9, no Rio.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os detentos da unidade têm direito a arroz ou macarrão, feijão, uma porção de proteína (carne, frango ou peixe), salada, refresco e fruta ou doce de sobremesa. O lanche oferecido tem suco e bolo.

O empresário terá direito a visitas após seus familiares fazerem a carteirinha de cadastro, que demora, em média, 15 dias para ficar pronta.

As visitas em Bangu 9 são feitas diariamente, exceto às terças-feiras. No entanto, há uma divisão dos dias por ala. Cada preso recebe, em média, duas visitas por semana.