Elon Musk cria solução para problema em apenas 6 dias

São Paulo – Elon Musk é conhecido por trabalhar por muitas horas seguidas e se dedicar ao máximo em tudo o que faz. Fundador da Tesla, fabricante de carros elétricos, da Solar City, de painéis solares e Sapce X, de foguetes, chegou a trabalhar por quase 23 horas por dia durante os períodos mais turbulentos de suas empresas.

Sua obsessão pela perfeição atingiu um novo recorde quando ele conseguiu solucionar um problema de um cliente em apenas 6 dias.

O problema foi identificado por um consumidor, que fez uma reclamação no Twitter sobre sua dificuldade de recarregar o seu carro Tesla.

Segundo Loic Le Meur, ele procurou um espaço para carregar o seu carro ao dirigir para o Vale do Silício para uma reunião. No entanto, não encontrou nenhuma vaga nas estações de recarga da Tesla, chamadas Supercharger, já que muitos deixavam os seus Tesla estacionados no local mesmo quando os carros já estavam com a carga completa.

Le Meur dirigiu sua reclamação a Musk no Twitter, que respondeu em poucos minutos. “Você está certo, isso está se tornando um problema. As estações de recarga são para recarregar, não para estacionar. Vamos tomar uma ação”, escreveu o empresário.

@loic You’re right, this is becoming an issue. Supercharger spots are meant for charging, not parking. Will take action. — Elon Musk (@elonmusk) 11 de dezembro de 2016

Apenas 6 dias depois, a solução foi apresentada para o público.

“Desenvolvemos a rede de Supercharger para permitir uma experiência agradável e sem emendas ao viajar pela estrada. Portanto, entendemos que pode ser frustrante chegar a uma estação para descobrir carros Tesla totalmente carregados ocupando as vagas. Para criar uma experiência melhor para todos os usuários, estamos introduzindo uma taxa de ociosidade que busca aumentar a disponibilidade das estações de recarga”, anunciou a empresa.

O consumidor irá receber, por meio de um aplicativo, um aviso quando seu carro já estiver com a carga completa. Para cada minuto que o carro permanecer no local após o aviso, o consumidor irá pagar uma taxa de US$ 0,40. O tempo de tolerância é de 5 minutos.

Apesar de ter uma rotina bastante atarefada e dividida em três grandes companhias, essa não foi a primeira vez que Musk respondeu a críticas feitas nas redes sociais.

Por meio de um post no fórum Reddit, o empresário descobriu que alguns vendedores estavam oferecendo descontos nos carros elétricos e rapidamente enviou um email para toda a empresa, reiterando a política de oferecer o mesmo preço para todos os consumidores.