Eletrosul negocia venda de energia à Shanghai Electric

São Paulo – A Eletrosul, subsidiária da Eletrobrás, está em negociações com a chinesa Shanghai Electric para a venda de um lote de concessões para a construção de linhas de transmissão de energia no Sul do Brasil.

Segundo a Eletrosul, a Shanghai apresentou proposta pelos ativos em uma chamada pública aberta pela empresa. Os empreendimentos envolvidos na transação tiveram a concessão arrematada pela estatal em um leilão realizado em 2014 e tinham a implementação orçada à época em R$ 3,3 bilhões.

“Essa negociação prevê a transferência integral do lote A à empresa (Shanghai)”, informou a Eletrosul, sem citar os valores envolvidos na transação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.