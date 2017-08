Eletropaulo reduz projeções para nível de sobrecontratação

São Paulo – A Eletropaulo revisou novamente suas projeções para o nível de sobrecontratação para 103,6 por cento em 2017 e 103,7 por cento em 2018, abaixo dos 104,2 por cento e 105,1 por cento, respectivamente, estimados em 7 de agosto, informou a empresa em fato relevante na noite de segunda-feira.

A revisão está atrelada ao decreto 9.143 de 22 de agosto, que determinou redução do lastro de contratação de quotas de garantia física e potência de 95 para 90 por cento, resultando na diminuição do nível de contratação das distribuidoras, de acordo com o documento.