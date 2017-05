Eletrobras tem lucro de R$ 1,4 bi no 1º tri após venda da Celg D

São Paulo – A Eletrobras apresentou lucro líquido de cerca de 1,4 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2017, em comparação com prejuízo líquido de 3,9 bilhões de reais no mesmo período de 2016, de acordo com balanço divulgado no final da noite de sexta-feira.

“O efeito da alienação de ações da Celg D em participações societárias representou o impacto positivo de 1,525 bilhão…”, afirmou a Eletrobras em nota, lembrando que o leilão da distribuidora goiana foi realizado em novembro de 2016 e o contrato de venda da empresa assinado em fevereiro deste ano.

A empresa informou ainda que a receita operacional líquida passou de 6,761 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano anterior para 8,97 bilhões no primeiro trimestre de 2017, especialmente em função do reconhecimento contábil referente à Rede Básica do Sistema Existente (RBSE – ativos de transmissão antes de 2000) de 1,553 bilhão de reais.

Outro fator positivo foi a redução da provisão relativa a processos judiciais envolvendo empréstimo compulsório, que passou de 2,814 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2016 para reversão de 142 milhões de reais no primeiro trimestre de 2017.

A empresa informou ainda que agregou 101 MW de capacidade instalada de geração de energia e 115 km de linhas de transmissão. O Ebitda gerencial foi de 1,413 bilhão de reais.