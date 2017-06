Eletrobras deve cortar quase 50% do pessoal com reestruturação

São Paulo – A estatal de energia Eletrobras deverá cortar quase 50 por cento de seu quadro de pessoal durante reestruturação para sair de uma enorme crise financeira iniciada ao final de 2012, sob impacto de um pacote de medidas do governo federal para reduzir as tarifas de eletricidade, disse nesta quarta-feira o presidente da empresa, Wilson Ferreira Jr.

Ele afirmou que a estatal tem trabalhado em um plano de reestruturação que envolve redução de investimentos, vendas de ativos e imóveis administrativos e fortes cortes nas despesas.

“Tem saída para o Grupo Eletrobras, o que não parecia no começo. Ao final desse processo, a companhia deverá ter uma redução de quase 50 por cento do seu quadro de funcionários”, disse Ferreira, que assumiu a presidência da estatal em julho do ano passado.