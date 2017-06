Eldorado reverte prejuízo em lucro de R$ 178 mi no 1º tri

São Paulo- A fabricante de celulose Eldorado divulgou nesta quarta-feira um lucro líquido de 178,3 milhões de reais no primeiro trimestre, ante um prejuízo de 171,5 milhões no mesmo período de 2016.

A companhia anunciou anteriormente que atrasaria a divulgação de seus resultados, a fim de avaliar os impactos do acordo de colaboração premiada com autoridades firmada pelos seus acionistas controladores, o grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

“A companhia reitera que, embora acredite que as informações ora divulgadas reflitam adequadamente a sua posição econômica e financeira em 31 de março de 2017, esses dados poderão ser alterados na medida em que se conclua a auditoria independente das suas demonstrações financeiras. A Eldorado envidará seus melhores esforços para finalizar os trabalhos acima referidos com a maior brevidade possível”, disse a empresa no balanço.

A receita líquida do trimestre encerrado no fim de março caiu 11 por cento sobre um ano antes, para 696 milhões de reais.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) caiu 19 por cento sobre o primeiro trimestre do ano passado, para 356,5 milhões de reais.

A Eldorado fechou o período com uma posição de caixa de 1 bilhão de reais.