Eldorado produz 433,3 mil toneladas de celulose no 1º tri

São Paulo – A Eldorado Brasil atingiu produção de 433,27 mil toneladas de celulose no primeiro trimestre, volume cerca de 1 por cento acima do produzido no mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta quarta-feira.

Em termos anualizados, a produção do período, marcado por sucessivos aumentos de preços da celulose em mercados como China, Europa e América do Norte, foi equivalente a 1,7 milhão de toneladas, acima do montante nominal da fábrica instalada em Três Lagoas (MS), de 1,5 milhão de toneladas por ano.

As rivais Suzano Papel e Celulose e Fibria têm expectativa de divulgação de seus resultados de primeiro trimestre em 26 de abril e 3 de maio, respectivamente.

Há quase uma semana, a Eldorado divulgou dados não auditados de resultados do quarto trimestre de 2016, citando receita líquida de 703 milhões de reais, queda de 14 por cento sobre o resultado de um ano antes. A produção no período foi de 415 mil toneladas.

A Eldorado decidiu adiar a divulgação do balanço financeiro auditado de 2016, depois de ter sido alvo de operações da Polícia Federal por duas vezes no ano passado.

Na sexta-feira passada, a Justiça Federal de Brasília determinou oafastamento de Joesley Batista da presidência do conselho de administração da produtora de celulose.