Eldorado atrasa divulgação de resultado do 1º trimestre

São Paulo – A fabricante de celulose Eldorado informou nesta segunda-feira que não divulgará seus resultados auditados do primeiro trimestre no prazo regulamentar, em parte devido ao atraso na divulgação de seus próprios resultados de 2016.

A empresa controlada pelo grupo J&F informou, no entanto, alguns dados operacionais não auditados do trimestre, como a do volume de produção de celulose de 433 mil toneladas, montante 1 por cento acima do registrado em igual período de 2016.

Além disso, a Eldorado afirmou que o volume de vendas de janeiro a março somou 434 mil toneladas de celulose, 23 por cento a mais que um ano antes.

E energia vendida para o sistema elétrico nacional, de 57 mil MW, foi 15 por cento maior.

A empresa havia adiado em março a divulgação de seus resultados auditados de 2016 por causa dos impactos de operações da Polícia Federal realizadas na companhia duas vezes.