EgyptAir suspende voos ao Catar após ruptura de diplomacia

Cairo – A companhia aérea egípcia EgyptAir anunciou nesta segunda-feira a suspensão de todos que tem como origem e destino o Catar, depois que o Egito anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o país do golfo Pérsico.

A EgyptAir apontou em comunicado que todos os voos para e desde o aeroporto de Doha, capital do Catar, serão suspensos a partir de 6 de junho.

A companhia aérea não fez menção à decisão do Governo egípcio, que anunciou hoje que cortava as relações com o Catar por “apoiar o terrorismo” no Egito e “intervir nos seus assuntos internos e dos países da região”, ameaçando a “segurança nacional árabe”.

Além disso, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein anunciaram a ruptura das relações com Doha, bem como a suspensão dos transportes para e desde esse país.

A companhia Qatar Airways suspendeu hoje todos os seus voos à Arábia Saudita, depois que este país fechou suas fronteiras terrestres e espaço aéreo aos meios de transporte procedente do Catar.

A companhia aérea Etihad Airways, com sede em Abu Dabi, informou que os seus aviões não voarão “até novo aviso” ao Catar a partir de amanhã.