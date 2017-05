EDP Brasil lucra R$134,8 mi no 1° tri, queda de 55,4%

São Paulo – A elétrica EDP Energias do Brasil, do grupo português EDP Energias de Portugal, fechou o primeiro trimestre com lucro líquido de 134,8 milhões de reais, queda de 55,4 por cento na comparação com o mesmo período de 2016, quando o resultado foi favorecido por itens não recorrentes.

A geração de caixa da companhia medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 539,7 milhões de reais no período, queda de 33,9 por cento ante os primeiros três meses do ano anterior.

