Apesar dos avanços dos últimos anos, a administração de funcionários na América Latina continua num patamar inferior à dos países desenvolvidos.

Uma vez que a maior parte das respondentes da pesquisa são de médio e grande porte (20% empregam mais de 10 000 pessoas), fica claro que esse não é um problema apenas das pequenas empresas. Para Willian Bull, sócio da consultoria Instituto Pieron, o chefe de recursos humanos ainda não fez o dever de casa. “Ele tem de entender do negócio, e não só do processo”, diz.

3. DESPERDÍCIO DE TALENTOS

Nove em cada dez organizações na América Latina mapeiam alguns profissionais como sendo de alto potencial. Em média, esse seleto grupo representa 12% do quadro — e são esses os considerados para o programa de sucessão.

A Rodobens, especializada em vender consórcios, separa seus funcionários entre os 20% que trazem mais resultado, os 70% que estão na média e os 10% de baixa performance. “Os 70% já são os melhores do mercado e queremos ficar com eles, mas sabemos que só 3% sobem ao pódio”, diz o diretor de operações e de recursos humanos, Anderson Silva.

Com 3 000 empregados, a Rodobens investiu mais de 5 milhões de reais em desenvolvimento nos últimos três anos, sendo que os treinamentos ficam disponíveis conforme o desempenho de cada indivíduo. Quase 400 profissionais participaram do programa de liderança, enquanto cursos nas academias de negócios e pós-venda servem para reter as melhores pessoas.

Desde 2012, quando adotou a curva forçada para instigar a meritocracia, a produtividade dos contratados aumenta ano a ano e o resultado financeiro da empresa cresce 2 dígitos. “Pessoas mais felizes e mais capacitadas entregam mais. Criamos um círculo virtuoso no negócio, com foco no caixa e na despesa, mas com um olhar muito forte no capital humano”, diz o diretor.

Identificar e reconhecer os potenciais é uma coisa boa. Estudos da CEB apontam que o hipo (da sigla em inglês para high potential), em relação aos demais trabalhadores, é duas vezes mais valioso quando se trata de entregar resultados; sai menos do emprego (6% contra 10%) e é 56% mais comprometido.

Porém, o benchmark da América Latina indica uma imaturidade das corporações em relação à gestão de hipos. No dia a dia, o RH dá aos gerentes guias e apoio para gerir esses talentos, e só fala sobre os melhores nos comitês anuais de pessoas. Quando, na verdade, deveriam reavaliar regularmente os hipos para assegurar que eles continuem sendo hipos, além de manter um canal dedicado a esse grupo.

Não é à toa que 73% dos programas de alto potencial fracassam. A principal causa é a má identificação dos profissionais. “Os talentos, na maior parte das avaliações, são colocados em dois eixos; um mede o desempenho; e o outro, o potencial. O problema é que nenhuma métrica projeta o que os empregados farão dali em diante”, afirma Willian Bull, sócio da consultoria Instituto Pieron. “Esse modelo não funciona e os bons indivíduos acabam indo embora.”

Uma vez que os principais candidatos a sucessão deixam a empresa, resta ao RH recorrer a contratações externas. No fim, ocorre o choque entre o desejo e a realidade. Apesar da meta de preencher internamente sete a cada dez vagas de liderança, isso acontece com apenas cinco das dez — ainda que a chefia de RH tenha dedicado 20 dias e gasto 4 milhões de dólares por ano em atividades ligadas à sucessão. “As companhias têm o desejo de contratar internamente, só que grande parte dos processos de gestão está falhando”, afirma Vitorio Bretas, da CEB.

