Dupont tem aval do Cade para comprar ativos da FMC

São Paulo – A norte-americana Dupont teve aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aquisição dos ativos de Saúde e Nutrição da FMC, à exceção do negócio de Ômega 3 da empresa, segundo publicação do órgão de defesa da concorrência no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

A operação, que teve aval do Cade sem restrições, está relacionada ao acordo firmado entre o órgão e a Dupont no processo de fusão entre a empresa e a Dow.

Para aceitar o negócio entre Dupont e Dow, o Cade exigiu um desinvestimento da Dupont, que vendeu ativos em defensivos agrícolas para a FMC.

“A aquisição pela FMC do negócio desinvestido da Dupont tem como contrapartida a aquisição pela Dupont do negócio de S&N (Saúde e Nutrição) da FMC”, explicou o Cade em seu parecer sobre a transação.