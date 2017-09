DowDuPont altera plano de reorganização após fusão

A DowDuPont, que foi formada com união das gigantes do setor químico Dow Chemical e DuPont no início deste mês, disse nesta terça-feira que está fazendo mudanças em seus planos iniciais sobre como irá dividir a companhia após a fusão.

A companhia agora planeja mover negócios que respondem por mais de 8 bilhões de dólares em vendas anuais de sua divisão de ciência de materiais para a unidade de químicos específicos.

A divisão de ciência de materiais responderá por mais negócios da herança da Dow e ficará com sua marca.

O plano da Dow e da DuPont era fazer a divisão entre unidades de agricultura, químicos específicos e ciência de materiais após sua fusão de 130 bilhões de dólares.

O anúncio desta terça-feira ocorre após intensa pressão dos acionistas, que pediam uma mudança na maneira como a DowDuPont – avaliada em 157 bilhões de dólares – foi dividida.

Sob o novo plano, a empresa passará seus negócios de água, sistemas automotivos, fármacos e alimentos e algumas outras unidades da divisão ciência de materiais para a divisão de produtos especiais, disse a DowDuPont nesta terça-feira.