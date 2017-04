Dotz faz parceria com Casas Bahia e Pontofrio para vendas online

São Paulo – A empresa de programas de fidelidade Dotz fechou parceria com a área de comércio eletrônico das lojas Casas Bahia e Pontofrio, controladas pela Via Varejo, para acumular pontos na compra dos produtos vendidos nos sites.

Para ter direito aos pontos é necessário acessar o site da Casas Bahia e do Pontofrio pela plataforma digital “Sites que Rendem Dotz” (www.sitesquerendemdotz.com.br). A cada 1 real gasto o cliente acumulam DZ 3.

A Via Varejo já tem uma parceria com a Dotz desde setembro por meio do site da bandeira Extra.

A plataforma “Sites que Rendem Dotz” reúne mais de 100 lojas.